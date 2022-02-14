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Дальнее зарубежье 14.02.2022 16:13

США к 2028 году разместят РСМД в АТР для сдерживания России и Китая

США к 2028 году разместят в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России и Китая, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов.

"Для военной поддержки своих планов Белый дом намерен развернуть к 2028 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней и меньшей дальности", - заявил Гаджимагомедов на "круглом столе" в Совете Федерации РФ.

По его словам, на региональную программу сдерживания России и Китая в 2022 году США выделяют более $7 млрд.

"Наряду с этим сохраняются притязания Японии на российские острова Курильской гряды, не исключается возможность конфликта на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия", - сказал Гаджимагомедов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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