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Бизнес и законодательство 14.02.2022 14:17

Розничный Индекс Veyseloglu в январе составил 107,2%

Группа компаний Veyseloglu опубликовала свой розничный индекс в Азербайджане за январь 2022 года, который составил 107,2%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию группы, Индекс отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе. Этот показатель именуется Розничным Индексом Veyseloglu.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы (сеть супермаркетов Araz и Oba) в январе нынешнего года оказались на 12,8% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, цены на свежие (скоропортящихся) продукты питания в сравнении с январем 2021 года выросли на 14,8%. Цены на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки выросли на 12,8%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 9.3%.

Для вычисления «Розничного Индекса Veyseloglu» используется следующая формула: Розничный Индекс Veyseloglu = (Цена потребительской корзины текущего периода) / (Цена потребительской корзины базового периода) × 100%.

Группа Компаний Veyseloglu занимает одно из ведущих мест в секторе FMCG (товары повседневного спроса). Деятельность группы компаний охватывает все этапы так называемой цепочки поставок - от производства до дистрибуции, логистики и прямого взаимодействия с покупателями через сети своих супермаркетов.

А.Азизов

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Тэги: КОМПАНИЯ, ИПЦ, ПОКАЗАТЕЛИ

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