Организаторы анонсировали участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил ее руководитель Вольфганг Ишингер. "Зеленский приедет, это я могу подтвердить", - сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине. Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проходит в отеле Bayerischer Hof, в этом году она состоится c 18 по 20 февраля.

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