МОК отменил церемонию награждения призеров командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию

Исполком Международного олимпийского комитета принял решение отказаться от проведения церемонии награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

"В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения в командных соревнованиях по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в ней будет участвовать спортсмен, который, с одной стороны, имеет положительный тест А-пробы, но чье нарушение антидопинговых правил с другой стороны еще не установлено", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МОК.

"Если (Камила) Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения", - проинформировал МОК.

Решение о возможных санкциях в отношении Валиевой может быть вынесено только после того, как будет установлено, нарушила ли фигуристка Всемирный антидопинговый кодекс. По согласованию со спортсменами и национальными олимпийскими комитетами МОК обещал организовать церемонию награждения, как только дело Валиевой будет завершено.

Сборная ОКР 7 февраля одержала победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, но церемония награждения была отложена без объяснения причин. Затем стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Виевой и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. Турнир начнется 15 февраля.