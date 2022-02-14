Путин и Шольц проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве - Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров в Москве во вторник проведут совместную пресс-конференцию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Состоится его (Шольца - ИФ) беседа с Путиным, также рабочий завтрак и они проведут совместную пресс-конференцию", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, в Кремле предполагают, что на переговорах будут обсуждаться ситуация вокруг Украины, гарантии безопасности, а также реализация проекта "Северный поток 2".

Как сообщалось, переговоры Путина и Шольца пройдут в Москве 15 февраля.