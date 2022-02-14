Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Норвежская авиакомпания Norwegian временно прекратила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью, сообщил директор по коммуникациям компании Эсбен Туман.
"Мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - сказал он норвежскому телеканалу TV 2.
Norwegian не имеет прямых маршрутов на Украину, но иногда летает над западными частями Украины.
12 февраля стало известно о решении нидерландской авиакомпании KLM приостановить полеты на Украину. Как сообщила газета De Telegraaf, был отменен запланированный на вечер субботы авиарейс в Киев. Согласно информации издания, авиакомпания приняла такое решение в качестве меры предосторожности из-за напряженной ситуации вокруг Украины.
В конце января KLM запретила экипажам своих самолетов оставаться на ночевку в Киеве.
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