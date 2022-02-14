Алиев рассчитывает на развитие стратегического партнерства Азербайджана и Сербии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму сербскому коллеге Александару Вучичу по случаю национального праздника Сербии – Дня нации.
«Нынешний уровень динамично развивающихся азербайджано-сербских отношений вызывает удовлетворение. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, наше плодотворное сотрудничество в различных областях отражают реальное содержание наших отношений», - отмечается в тексте поздравления, опубликованного на сайте президента Азербайджана.
Алиев также выразил надежду, что Баку и Белград и впредь «будут прилагать совместные усилия для всестороннего развития традиционных отношений дружбы и сотрудничества, а также стратегического партнерства между двумя странами».
Э.Шафиев
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