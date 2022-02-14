В Азербайджане размер президентской стипендии увеличен до 250 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в размере президентской стипендии для студентов вузов. Согласно изменениям, с 1 января 2022 года размер данной стипендии увеличен с 210 до 250 манатов. Текст указа опубликован в понедельник на сайте главы государства. Э.Шафиев

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