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Наука и образование 14.02.2022 16:32

В Азербайджане размер президентской стипендии увеличен до 250 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в размере президентской стипендии для студентов вузов.

Согласно изменениям, с 1 января 2022 года размер данной стипендии увеличен с 210 до 250 манатов.

Текст указа опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СТИПЕНДИИ, ПОВЫШЕНИЕ


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