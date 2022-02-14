Супруга принца Чарльза вслед за ним заразилась COVID-19

Анализ герцогини Корнуолльской Камиллы на коронавирус дал положительный результат, сообщают в понедельник британские СМИ со ссылкой на королевскую семью.
Информация о ее заражении COVID-19 появилась спустя несколько дней после того, как у ее супруга, наследного принца Чарльза подтвердился коронавирус. Герцогиня отправилась на самоизоляцию.
74-летняя супруга принца Чарльза привита тремя дозами вакцины от COVID-19, отмечают СМИ. Британская пресса в последние дни рассуждала о том, мог ли Чарльз заразить коронавирусом королеву Елизавету II.
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