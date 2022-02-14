Лавров докладывает Путину предложения по реакции на ответ США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров докладывает президенту России Владимиру Путину о предложениях по реакции России на ответ США по гарантиям безопасности.
"Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель", - сказал Путин на встрече с Лавровым.
Речь идет о вопросах безопасности в Европе и ответах на озабоченности России, связанные "с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на Восток, теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", пояснил президент.
"Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств, и, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - сказал глава государства.
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