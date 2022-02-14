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14.02.2022 20:05

Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал европейские страны сократить зависимость от российских углеводородов и заняться поиском альтернативных источников энергии, передают британские СМИ.

"Я думаю, что всем европейским странам нужно сейчас избавиться от "Северного потока" в нашей системе "кровообращения"... Нам нужно найти альтернативные источники энергии и приготовиться ввести очень жесткие экономические меры против России", - заявил он журналистам в Шотландии.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Джонсон призвал к диалогу, несмотря на что, что "ситуация трудная и опасная".

"И мы призываем всех к диалогу, к тому, чтобы этот разговор состоялся", - сказал он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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