Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал европейские страны сократить зависимость от российских углеводородов и заняться поиском альтернативных источников энергии, передают британские СМИ.
"Я думаю, что всем европейским странам нужно сейчас избавиться от "Северного потока" в нашей системе "кровообращения"... Нам нужно найти альтернативные источники энергии и приготовиться ввести очень жесткие экономические меры против России", - заявил он журналистам в Шотландии.
Говоря о ситуации вокруг Украины, Джонсон призвал к диалогу, несмотря на что, что "ситуация трудная и опасная".
"И мы призываем всех к диалогу, к тому, чтобы этот разговор состоялся", - сказал он.
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