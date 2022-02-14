Пакистан позволит Индии доставить продовольственную помощь в Афганистан

Власти Пакистана разрешат Индии доставить через пакистанскую территорию несколько тысяч тонн пшеницы страдающим от нехватки продовольствия афганцам, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

В рамках соглашения, заключенного с властями Индии, с 21 февраля десяткам грузовиков из Афганистана будет разрешено забирать пшеницу из Индии через пакистанский погранпереход Вагах недалеко от города Лахор и затем - доставлять груз на афганскую территорию.

Соглашение появилось спустя более трех месяцев с того момента, как власти Индии объявили, что доставят в Афганистан 50 тыс. тонн пшеницы и жизненно важные лекарства.

В последние месяцы Пакистан также отправлял еду и медикаменты в Афганистан. Власти и Пакистана, и Индии официально не признают новое правительство талибов (члены запрещенной в РФ группировки "Талибан" - ИФ).

В связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в Афганистане в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи стране. Документ предполагает исключение из-под санкций, связанных с талибами, для случаев предоставления гумпомощи. В тексте говорится, что "выплата денежных средств" и "предоставление товаров и услуг", необходимых для удовлетворения "основополагающих потребностей людей в Афганистане", разрешены и не являются нарушением санкций.