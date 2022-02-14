Пограничники Азербайджана задержали двух наркокурьеров

Государственная пограничная служба (ГПС) сообщила о задержании на территории Бейлаганского района двух граждан Азербайджана с 11,340 кг наркотических веществ.
«Сотрудники погранзаставы "Горадиз" заметили двух лиц, которые подъехали к территории пограничной заставы на автомобиле «Mersedes-Benz». Один из них вышел из автомобиля и забрал из тайника между опор бетонного моста две черные спортивные сумки», - сообщает Служба.
Неизвестные не подчинились приказу сотрудников ГПС остановиться и попытались скрыться, но были задержаны.
«Задержанными оказались житель Бардинского района Хаял Ашрафли, 1995 года рождения и житель Тертерского района Насирзаде Ниджат, 1998 года рождения. В ходе осмотра сумок пограничники обнаружили героин, марихуану и метамфетамин общим весом 11 кг 340 грамм и 1000 таблеток метадона. Также в ходе личного досмотра Насирзаде в кармане его куртки были обнаружены 3 грамма героина», - отмечается в сообщении ГПС.
Отмечается, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Э.Шафиев
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