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Происшествия 14.02.2022 17:06

Пограничники Азербайджана задержали двух наркокурьеров

Государственная пограничная служба (ГПС) сообщила о задержании на территории Бейлаганского района двух граждан Азербайджана с 11,340 кг наркотических веществ.

«Сотрудники погранзаставы "Горадиз" заметили двух лиц, которые подъехали к территории пограничной заставы на автомобиле «Mersedes-Benz». Один из них вышел из автомобиля и забрал из тайника между опор бетонного моста две черные спортивные сумки», - сообщает Служба.

Неизвестные не подчинились приказу сотрудников ГПС остановиться и попытались скрыться, но были задержаны.

«Задержанными оказались житель Бардинского района Хаял Ашрафли, 1995 года рождения и житель Тертерского района Насирзаде Ниджат, 1998 года рождения. В ходе осмотра сумок пограничники обнаружили героин, марихуану и метамфетамин общим весом 11 кг 340 грамм и 1000 таблеток метадона. Также в ходе личного досмотра Насирзаде в кармане его куртки были обнаружены 3 грамма героина», - отмечается в сообщении ГПС.

Отмечается, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Э.Шафиев

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Тэги: ГПС, БЕЙЛАГАН, НАРКОТИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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