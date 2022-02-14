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СНГ 14.02.2022 18:01

Путин поддержал продолжение переговоров с Западом по гарантиям безопасности

Президент РФ Владимир Путин поддержал продолжение консультаций с Западом по вопросам, вызывающим вопросы РФ в сфере безопасности.

В понедельник ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым президент спросил его, есть ли шанс договориться с Западом по ключевым вопросам, вызывающим озабоченности России, или это попытка втянуть Россию в бесконечный переговорный процесс.

"Вы говорили и другие представители РФ, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - ответил Лавров.

"Мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул он.

"Хорошо", - сказал Путин.

Глава государства также поинтересовался у Лаврова, готов ли проект ответа на документы, поступившие из Брюсселя и Вашингтона по предложениям России, касающимся гарантий безопасности.

"Он сформулирован на десяти страницах", - ответил министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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