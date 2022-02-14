Общая стоимость M&A в сфере криптовалют выросла в 50 раз в 2021г

Общая стоимость сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере криптоактивов в 2021 году выросла в 50 раз и достигла $55 млрд по сравнению с $1,1 млрд годом ранее, сообщается в отчете PwC.

Их количество увеличилось до 393 со 118, а средний размер - до $179,7 млн с $52,7 млн. При этом в прошлом году было заключено несколько мега-сделок стоимостью более $1 млрд, в то время как в 2020 году их не было.

"Наиболее крупные и развитые криптокомпании стали активнее участвовать в сделках слияний и поглощений - это является признаком того, что рынок криптоиндустрии становится более зрелым и в секторе начинается процесс консолидации", - отмечается в сообщении.

На Северную и Южную Америку пришлось 51% от всех совершенных в прошлом году M&A, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 41%. Однако общая стоимость сделок в регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) - $25,5 млрд - превысила аналогичный показатель у Америки ($24,5 млрд) несмотря на то, что на этот регион приходится лишь 33% от числа сделок (в 2020 году - 35%). Это объясняется рядом мега-сделок со SPAC, заключенных в EMEA, крупнейшей из которых стала сделка компании Bullish стоимостью свыше $8,1 млрд.

Объем сделок в Азиатско-Тихоокеанском регионе составил в минувшем году $5 млрд, доля по числу сделок сократилась до 16% с 25% в 2020 году.

Если раньше крипто- и блокчейн-компании были основным источником M&A активности в секторе, то в 2021 году традиционные венчурные капиталисты (VC) и инкубаторы также начали инвестировать в криптоактивы, став крупнейшим источником растущей активности (24%).

"Криптоиндустрия в мире заметно зреет и укрепляется, - заявила руководитель подразделения организации сделок M&A PwC в России Елена Ершова. - В России криптоактивы были популярны с момента их появления, однако пробелы в регулировании отрасли не дают возможности этому классу активов в нашей стране по-настоящему институализироваться".

На фоне укрепления роли криптоактивов в глобальной экономике некоторые крупные российские компании сейчас рассматривают запуск криптопроектов в иностранных юрисдикциях. "В этой связи не хотелось бы упустить возможности развития этой индустрии в нашей стране и подчеркнуть актуальность вопроса о регулировании", - отметила она.

Общая сумма, привлеченная компаниями криптоиндустрии, в 2021 году увеличилась почти в 8 раз и достигла рекордных $34,3 млрд, превысив показатель за все предыдущие годы в сумме. Помимо этого было создано 49 новых фондов, ориентированных на криптовалюту, что помогло значительно увеличить количество сделок по сбору средств. Ряд крипто-, блокчейн- и NFT-компаний, таких как FTX, Celsius и Sorare, завершили крупнейшие циклы привлечения средств, что помогло увеличить средний размер сбора до $26,3 млн с $10,8 млн в 2020 году.

NFT послужили катализатором массового внедрения криптовалют на рынке в 2021 году, и этот сектор привлек значительный интерес со стороны инвесторов - на него пришлось 14% всех сделок по сбору средств в этом году. Аналогичный интерес проявляется и к метавселенным несмотря на то, что они только зарождаются.

В 2022 году процесс становления криптовалютного пространства продолжится за счет консолидации и дальнейшего расширения. Ожидается, что инструмент сделок по слияниям и поглощениям будет использоваться развитыми криптовалютными компаниями для расширения географии присутствия и портфеля продуктов, говорится в отчете.