США выделят Украине макрофинансовую помощь - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.
"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ (специальной мониторинговой миссии - ИФ) ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия в январе объявила о новом пакете макрофинансовой помощи Киеву (экстренные кредиты и гранты) в размере 1,2 млрд евро в условиях роста геополитической напряженности. Финальное решение о выделении средств еще должно быть одобрено Европарламентом.
Кроме того, Франция в феврале решила предоставить Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на совместные проекты.
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