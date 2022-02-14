США выделят Украине макрофинансовую помощь - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

"Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ (специальной мониторинговой миссии - ИФ) ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия в январе объявила о новом пакете макрофинансовой помощи Киеву (экстренные кредиты и гранты) в размере 1,2 млрд евро в условиях роста геополитической напряженности. Финальное решение о выделении средств еще должно быть одобрено Европарламентом.

Кроме того, Франция в феврале решила предоставить Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на совместные проекты.