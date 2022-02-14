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Дальнее зарубежье 14.02.2022 19:44

Талибы заявили о планах создания национальной армии Афганистана

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" планирует создать национальную армию численностью в 150 тысяч человек.

"Мы планируем создать национальную армию численностью не менее 150 тысяч человек. В настоящее время в военных корпусах и военных центрах уже зарегистрированы почти 90 тысяч человек. Мы нуждаемся в профессиональных кадрах", - заявил начальник пресс-центра министерства обороны талибов Энаятулла Хоразми в понедельник в интервью государственному информационному агентству Bakhtar Хоразми.

Он отметил, что руководство Минобороны Афганистана "не раз обращалось не только к тем, кто находится в стране, но и тем, кто под влиянием враждебной пропаганды покинули страну, с призывом вернуться на родину".

По его словам, пять пилотов бывшей правительственной армии вернулись в страну и уже проходят службу в ВВС талибов. Он выразил надежду, что и другие военнослужащие правительственных сил вернутся на родину, а в Афганистане готовы обеспечить им лучшие условия службы.

Хоразми также заявил, что руководство движения вновь просит Таджикистан и Узбекистан вернуть вывезенные в эти страны пилотами прежнего правительства вертолеты.

"Руководство министерства обороны не раз уважительно и с учетом добрососедских отношений обращалось к соседним Таджикистану и Узбекистану с просьбой вернуть наши вертолеты. К сожалению, они до сих пор не ответили. Возможно, они обсуждают между собой это вопрос", - отметил представитель движения.

Он также сообщил, что талибы намерены очистить свои ряды от лиц "случайных" и "злоупотребляющих свои положением". По его словам, руководство движения уже избавилось от 4202 таких людей, уволив их из своих рядов.

Численность силовых структур прежнего правительства Афганистана достигала 352 тысяч человек, из которых 190 тысяч человек составляли вооруженные силы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АРМИЯ, ПЛАНЫ


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