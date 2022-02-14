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Наука и образование 14.02.2022 18:34

Мехтиев подал в отставку с поста главы НАНА

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев подал в отставку, сообщают местные СМИ.

Отметим, что президентом НАНА Мехтиев был избран в октябре 2019 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАНА, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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