Мехтиев подал в отставку с поста главы НАНА

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев подал в отставку, сообщают местные СМИ. Отметим, что президентом НАНА Мехтиев был избран в октябре 2019 года. Б.Рустамбеков

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