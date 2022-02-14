Мехтиев подал в отставку с поста главы НАНА

Президент Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) Рамиз Мехтиев подал в отставку, сообщают местные СМИ.
Отметим, что президентом НАНА Мехтиев был избран в октябре 2019 года.
Б.Рустамбеков
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