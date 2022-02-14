В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 749 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 747 тыс.918, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 6 841 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 23). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 77 человек.
От COVID-19 вылечились 690 тыс.598 человек (+ 3 971 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 48 тыс.782 человек.
За сутки медики провели 8 251 тестов на коронавирус против 17 387 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 398 тыс. 476 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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