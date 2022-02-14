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Дальнее зарубежье 14.02.2022 22:25

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня - Шольц

Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Относительно членства в альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с РФ. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. В МИД заявили, что слова Пристайко вырваны из контекста, а лучшей гарантией безопасности для Украины был бы ее немедленный прием в альянс.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что Североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины, а относительно заявления Пристайко пока не следует спешить с выводами. Он также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступила с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить Пристайко с должности посла в Великобритании.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, НАТО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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