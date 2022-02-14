Глава МИД Ирана считает возможным быстро достичь соглашения по СВПД при условии серьезных намерений Запада

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в понедельник заявил, что достичь соглашения по возрождению СВПД возможно в краткие сроки в случае серьезного настроя США и европейских стран на соблюдение обязательств по ядерной сделке.

"Мы верим, что в случае, если американская сторона и три страны Европы (Великобритания, Германия, Франция - ИФ) серьезно настроены на возвращение к полному соблюдению обязательств по СВПД, достичь позитивного соглашения возможно в короткий период", - приводит телеканал Press TV слова Абдоллахиана.

При этом министр отметил, что Иран "не приветствует поведение западной стороны, которое основано на устройстве шоу на переговорах". Абдоллахиан призвал Запад продемонстрировать "искреннее намерение возвратиться ко всему объему обязательств по СВПД".

Министр иностранных дел напомнил, что цель Тегерана - добиться полной отмены санкций.

"Таким образом, мы торопимся достичь хорошей сделки, но в рамках логических переговоров с целью обеспечения прав и реализации интересов иранского народа", - добавил Абдоллахиан.

Он также заявил о твердом намерении Ирана достичь продолжительное и надежное соглашение по восстановлению СВПД.

На прошлой неделе представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что соглашение о возвращении Ирана и остальных сторон к соблюдению условий ядерной сделки могут заключить в скором времени, но если этого не произойдет в ближайшие недели, то момент может быть упущен.

В свою очередь в Тегеране заявляли, что результаты переговоров по СВПД в Вене полностью зависят от позиции США.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД по иранской ядерной программе в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД.

С апреля по декабрь 2021 года Иран и ряд мировых держав провели семь раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют. В настоящий момент в Вене проходит восьмой раунд переговоров.