Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение ряда стран о перемещении своих посольств из Киева во Львов большой ошибкой.

"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину, потому что нет западной Украины - есть Украина, она цельная. Поэтому если, не дай Бог, что-то произойдет, будет везде. Нельзя быть от эскалации или от проблем в 5 или 6 часах. Сейчас уже в пяти - дороги уже нормальные. Тем не менее, мы все одна страна", - заявил Зеленский.

Также президент выразил сомнение, что жители Львова воспримут это нормально, "потому что это очень странно".