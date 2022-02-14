Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение ряда стран о перемещении своих посольств из Киева во Львов большой ошибкой.
"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину, потому что нет западной Украины - есть Украина, она цельная. Поэтому если, не дай Бог, что-то произойдет, будет везде. Нельзя быть от эскалации или от проблем в 5 или 6 часах. Сейчас уже в пяти - дороги уже нормальные. Тем не менее, мы все одна страна", - заявил Зеленский.
Также президент выразил сомнение, что жители Львова воспримут это нормально, "потому что это очень странно".
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