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Дальнее зарубежье 14.02.2022 22:05

Зеленский счел переезд некоторых посольств во Львов "большой ошибкой"

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение ряда стран о перемещении своих посольств из Киева во Львов большой ошибкой.

"Большая ошибка, что некоторые посольства, но это их решение, переезжают на западную Украину, потому что нет западной Украины - есть Украина, она цельная. Поэтому если, не дай Бог, что-то произойдет, будет везде. Нельзя быть от эскалации или от проблем в 5 или 6 часах. Сейчас уже в пяти - дороги уже нормальные. Тем не менее, мы все одна страна", - заявил Зеленский.

Также президент выразил сомнение, что жители Львова воспримут это нормально, "потому что это очень странно".

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Тэги: УКРАИНА, ПОСОЛЬСТВА, ПЕРЕЕЗД, ЗЕЛЕНСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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