Нефть стабильна

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, удерживаясь вблизи максимумов с сентября 2014 года, достигнутых в конце прошлой недели.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,13 (0,14%) - до $94,31 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,10 (0,11%) - до $93,20 за баррель.
За минувшую неделю Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,9%. Особенно активным был рост в прошлую пятницу после того, как советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан заявил, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине.
В понедельник напряженность несколько спала после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.
После достижения новых высот нефтяной рынок несколько опустился, поскольку "Украина намекнула на возможность уступок России", сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Брайан Суон. "Но рынок нефти, вероятно, останется нервным, поскольку любые геополитические новости могут увеличить волатильность", - добавил он.
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