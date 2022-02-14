Секретарь СНБО: Киев не видит признаков того, что РФ готовит широкомасштабное наступление в ближайшие дни

Украинские силовые структуры не видят вероятности того, что в ближайшие дни может начаться широкомасштабное вторжение со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"(...) мы осознаем те риски, которые есть на территории нашей страны. Но ситуация находится абсолютно под контролем, более того - мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить или 16-го, или 17-го числа. Мы этого не видим", - сообщил Данилов журналистам по итогам встречи с представителями Верховной Рады в понедельник.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также считает, что никакого наступления на Украину со стороны РФ в ближайшие дни не будет.
"Безусловно, эта встреча проходила в режиме государственной тайны, поэтому её детали не назовут вам ни я, ни те коллеги, которые выйдут, но все, что происходило, даёт основания для сдержанного оптимизма - что никакого наступления в те дни, о которых говорят, не будет. Это является составляющей информационной атаки против Украины", - сказал Стефанчук журналистам после совещания у Данилова.
По словам спикера парламента, на совещании в подтверждение этого был приведены соответствующие факты, соответствующие контрдействия, которые осуществляются правительством Украины, коллегами из силового и разведывательного блоков.
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