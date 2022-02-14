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Финансы 14.02.2022 22:12

Германия выделит Украине кредит в размере 150 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении Берлином кредита для Украины объемом 150 млн евро.

"Я рад, что могу сегодня объявить о быстрой выплате 150 млн евро из текущего несвязанного финансового кредита и могу объявить новый несвязанный финансовый кредит", - сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Шольц отметил, что Германия поддерживает Украину много лет словом и делом.

"Ни одна страна в мире не поддерживала Украину за последние восемь лет так сильно финансово. Таким образом, мы сделали украинскую экономику более устойчивой и независимой от иностранного влияния. И я могу заверить вас с том, что мы будем продолжать эту поддержку", - добавил германский канцлер.

Германия, по словам Зеленского, подтвердила намерение предоставить финансовую поддержку инициативам в сфере "зеленой" энергетики на Украине.

"Канцлер Германии подтвердил намерение Германии наполнить конкретикой и финансовой поддержкой инициативы по "зеленой" трансформации, декарбонизации и развитию возобновляемых источников энергии на Украине. Наше государство готово предложить большие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества в сфере зеленой энергетики", - сказал он на пресс-конференции.

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Тэги: УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, КРЕДИТ


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