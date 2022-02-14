Блинкен объявил о временном переносе посольства США в Украине во Львов

США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство в Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным, заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В настоящее время мы временно переносим работу нашего посольства в Украине из Киева во Львов из-за резкого ускорения наращивания Россией военных сил (вблизи Украины - ИФ)", - приводятся слова Блинкена в заявлении Госдепа.
"Мы надеемся вернуть наших сотрудников в посольство, как только позволят условия", - добавил госсекретарь.
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