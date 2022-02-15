Глава Пентагона отправляется в турне по странам Европы

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник намерен провести ряд встреч с представителями властей и военного руководства Бельгии, Польши и Литвы, сообщается в пресс-релизе, распространенном министерством обороны США.
В частности, в документе отмечается, что в Бельгии Остин встретится с руководством НАТО.
В Польше Остин проведет встречу с президентом страны Анджеем Дудой и министром обороны Мариушем Блащаком, в рамках которой коснется проблем укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и углубления партнерства между США и Польшей.
Также Остин посетит Литву, чтобы встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните и министром обороны Арвидасом Анушаускасом, чтобы подтвердить поддержку Литвы со стороны США.
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