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СНГ 15.02.2022 10:15

Госдепартамент призвал американских граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии, говорится в сообщении на сайте госдепа.

"В связи с усилением необычной и вызывающей обеспокоенность российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - говорится в сообщении.

"Возможна также потенциальная травля, направленная конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется пребывание в Беларуси", - добавили в госдепе.

Там также предупредили, что правительство США может быть ограничено в своих возможностях по оказанию экстренных услуг гражданам США в Белоруссии из-за того, что оно уже "сильно ограничено по причине ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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