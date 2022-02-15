Госдепартамент призвал американских граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдепартамент призвал граждан США немедленно покинуть территорию Белоруссии, говорится в сообщении на сайте госдепа.

"В связи с усилением необычной и вызывающей обеспокоенность российской военной активности вблизи границы с Украиной граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", - говорится в сообщении.

"Возможна также потенциальная травля, направленная конкретно на иностранцев. Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется пребывание в Беларуси", - добавили в госдепе.

Там также предупредили, что правительство США может быть ограничено в своих возможностях по оказанию экстренных услуг гражданам США в Белоруссии из-за того, что оно уже "сильно ограничено по причине ограничений правительства Беларуси в отношении штатного расписания посольства США".