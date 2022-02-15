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Дальнее зарубежье 15.02.2022 10:32

Министр обороны США и генсек НАТО обсудили Россию и вопросы деэскалации ситуации вокруг Украины - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили ситуацию в районе российско-украинской границы и предпринимаемые дипломатические усилия по деэскалации обстановки, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В условиях обострения ситуации на границе России с Украиной "лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны", говорится в сообщении.

Остин и Столтенберг также "обменялись мнениями по вопросу о важности поддержания сдерживания и укрепления обороны", а также подчеркнули, что действия России могут привести "не к ожидаемому, а противоположному эффекту - укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга НАТО", отметил Кирби.

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Тэги: США, НАТО, ЛИДЕРЫ, РОССИЯ


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