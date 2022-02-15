Министр обороны США и генсек НАТО обсудили Россию и вопросы деэскалации ситуации вокруг Украины - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили ситуацию в районе российско-украинской границы и предпринимаемые дипломатические усилия по деэскалации обстановки, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В условиях обострения ситуации на границе России с Украиной "лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией и необходимость деэскалации с российской стороны", говорится в сообщении.

Остин и Столтенберг также "обменялись мнениями по вопросу о важности поддержания сдерживания и укрепления обороны", а также подчеркнули, что действия России могут привести "не к ожидаемому, а противоположному эффекту - укреплению сплоченности НАТО для сдерживания и защиты от агрессии вдоль восточного фланга НАТО", отметил Кирби.