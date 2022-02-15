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Здравоохранение 15.02.2022 10:03

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 413,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 413 млн 480 тыс. 802, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 826 тыс. 378 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 млн 919 тыс. 52 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 922 тыс. 473.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 692 тыс. 943, а число умерших от последствий заражения вирусом - 509 тыс. 358.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 27 млн 552 тыс. 267 человек, из них скончались 639 тыс. 151.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 749,9. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 832 человека, Индии - 363, Бразилии - 2 тыс. 972.

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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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