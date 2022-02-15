Байден и Джонсон согласны, что в ситуации с Украиной еще есть значительные возможности для дипломатии - Даунинг-стрит

Президент США Джо Байден и премьер Британии Борис Джонсон в ходе телефонного разговора вечером в понедельник пришли к выводу, что потенциал дипломатии в урегулировании ситуации с Украиной все еще значителен, говорится в заявлении Даунинг-стрит.
"Они согласились, что остается и жизненно важное окно возможностей для дипломатии и (возможность - ИФ) для России отказаться от угроз в адрес Украины", - отмечается в заявлении.
Согласно пресс-релизу, Байден и Джонсон придерживаются одного мнения, что "вторжение" РФ на Украину повлечет за собой "затяжной кризис" для России и ущерб для мира.
Кроме того, Байден и Джонсон подчеркнули важность для Запада сохранять единство в сложившейся ситуации, в том числе по вопросу возможных санкций против РФ.
"Они также указали на необходимость для европейских стран сократить свою зависимость от российского газа", - также говорится в заявлении.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков в минувшую субботу заявил, что США искусственно раздувают ситуацию в связи с якобы планируемым российским вторжением на Украину, Россия не понимает, зачем американцы передают заведомо ложные данные об этом в СМИ.
В понедельник замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников сказал, что России нечего деэскалировать на Украине, этим должен заниматься Запад, побуждая Киев к выполнению минских договорённостей.
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