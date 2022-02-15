Азербайджан увеличил в 2021г экспорт газа в Турцию по TANAP на 20%

Экспорт газа из Азербайджана в 2021 году составил 18,9 млрд кубометров, увеличившись на 39,8% по сравнению с показателем 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

В Турцию было поставлено около 8,5 млрд кубометров (спад на 23,5%), в том числе по газопроводу TANAP - 5,6 млрд кубометров газа (рост на 20,1%), по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Бак-Тбилиси-Эрзерум) – 2,8 млрд кубометров (спад в 2,3 раза).

В Европу поставки азербайджанского газа составили 8,2 млрд кубометров, в Грузию – 2,2 млрд кубометров (спад на 3,9%), в систему нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан – 0,1 млрд кубометров (спад на 6,6%).

Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составляет 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено в Европу, 6 млрд Кубометров - в западные регионы Турции. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров. Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня того же года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. Строительство TANAP обошлось в $6,5 млрд.

Н.Аббасова