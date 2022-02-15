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Это интересно 15.02.2022 11:21

Илон Маск пожертвовал на благотворительность акции Tesla на $5,7 млрд в 2021г

Глава американского производителя электромобилей TeslaInc. Илон Маск пожертвовал акции компании стоимостью примерно $5,7 млрд на благотворительность в минувшем году, согласно документам для регуляторов.

В документах не указано, кто именно получил 5 млн 44 акций Tesla, которые Маск пожертвовал на благотворительность в ноябре.

Пожертвование было сделано в процессе серии продаж акций Tesla. Всего Маск продал бумаги компании на сумму свыше $16 млрд за последние два месяца 2021 года. Он также конвертировал около 22,9 млн опционов в акции в минувшем году.

Глава Tesla подсчитал в декабре, спустя несколько недель после совершения пожертвования, что ему нужно будет выплатить налоги на сумму более $11 млрд за 2021 год.

Согласно данным издания Chronicle of Philanthropy, Маск стал вторым самым крупным филантропом по объему пожертвований в 2021 году. На первом месте оказались Билл и Мелинда Гейтс, которые в совокупности пожертвовали около $15 млрд.

Точный размер пожертвований на благотворительность, сделанных Маском, неизвестен, однако глава Tesla иногда распространяет соответствующую информацию в социальных сетях.

Так, в марте он написал в Twitter , что жертвует $20 млн школам в Техасе и $10 млн на восстановление центра города. В 2018 году он написал, что продал акции Tesla на сумму более $100 млн, сделав пожертвование на благотворительность.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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