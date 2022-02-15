ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередных обстрелах позиций азербайджанских военных на границе со стороны ВС Армении.
«14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района», - отмечает Минобороны.
Кроме этого, 15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района Армении подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.
По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры.
Э.Шафиев
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