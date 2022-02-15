ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередных обстрелах позиций азербайджанских военных на границе со стороны ВС Армении.

«14 февраля с 18:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зяркенд Басаркечярского района без какой-либо на то причины периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Бармагбина Кяльбаджарского района», - отмечает Минобороны.

Кроме этого, 15 февраля примерно в 01:40 с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района Армении подверглись обстрелу азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Агбулаг Товузского района.

По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры.

Э.Шафиев