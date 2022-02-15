Россия летом 2022г планирует отправить в Азербайджан первый поезд в рамках проекта Агроэкспресс

Россия планирует летом 2022 года отправить в Азербайджан первый поезд в рамках проекта «Агроэкспресс».
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на издательский дом «Гудок», заместитель начальника отдела продаж ООО «Alliance Logistics» (владелец вагонов «Агроэкспресс» - ИФ) Солтан Аскеров сообщил, что в настоящее время компания ведет переговоры с АО «РЖД Логистика» об организации отправок Агроэкспресса из России в Азербайджан.
«Предполагается, что поезд по маршруту Россия – Азербайджан отправится летом, а в его составе проследуют картофель и мука», - отмечает издание.
По мнению главы пресс-службы АО «РЖД Логистика» Евгении Фисенко, перевозки агропромышленной продукции из Азербайджана позволят нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг и привлечь к участию соседние страны.
Эксперты оценивают объём грузовой базы «Агроэкспресса» на маршрутах МТК Север – Юг на уровне 60 тыс. тонн в год, при этом есть возможность к 2025 году нарастить его до 100 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, Азербайджан 12 февраля 2022 года отправил в Россию первый грузовой поезд в рамках проекта «Агроэкспресс»: 17 вагонов с грузом около 1 тыс. тонн свежей хурмы были отправлены в Дербент.
Х.Насирзаде
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