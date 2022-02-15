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Финансы 15.02.2022 15:44

Blackstone продает своим инвесторам складской бизнес в Европе Mileway за 21 млрд евро

Американская инвесткомпания Blackstone Inc. продает своим инвесторам складской бизнес в Европе Mileway за 21 млрд евро, сообщается в пресс-релизе Blackstone.

Сделка станет крупнейшей в мире транзакцией в секторе недвижимости, осуществленной частной компанией, с 1995 года, по данным провайдера данных Dealogic.

Blackstone основала Mileway в 2019 году. Компании принадлежит более 1,7 тыс. складов вблизи крупнейших городов Европы в таких странах, как Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Франция. Крупнейшие компании в сфере онлайн-торговли или логистики, как, например, Amazon.com Inc., Deliveroo PLC или Deutsche Post, пользуются такого рода складами в качестве распределительных центров последнего этапа доставки.

Обычно фонды Blackstone возвращают деньги инвесторам через продажу актива другим участникам рынка или через проведение IPO. Но в этот раз Blackstone продает Mileway инвесторам своих же фондов, которые хотят сохранить право владения Mileway бессрочно.

"Инвесторы решили сохранить свои доли в бизнесе, поскольку существует нехватка возможностей расширения инвестиций в такие типы активов", - отметил глава подразделения недвижимости Blackstone в Европе Джеймс Сеппала.

Между тем сделка может потенциально привести к возникновению конфликта интересов, так как инвесткомпания и ее же инвесторы участвуют в ней в качестве продавца и покупателя актива, отмечает газета The Wall Street Journal. Чтобы обезопасить себя от возникновения такой ситуации, Blackstone прибегла к консультациям сторонних компаний в вопросе определения стоимости Mileway. Blackstone также воспользовалась услугами Morgan Stanley для поиска других покупателей актива, готовых предложить большую сумму.

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