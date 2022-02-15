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СНГ 15.02.2022 16:11

Ответственность за незаконное обогащение планируют ввести в Казахстане

Глава антикоррупционного агентства Казахстана Марат Ахметжанов рассказал президенту Касым-Жомарту Токаеву о разработанных законодательных поправках, предусматривающих ответственность за незаконное обогащение, сообщила пресс-служба главы государства.

"Марат Ахметжанов ознакомил главу государству с планами по реализации утвержденной концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. Так, сейчас в парламенте рассматривается проект закона, предусматривающий введение ответственности за необоснованное обогащение и формирование системы защиты разоблачителей коррупции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

Эта норма позволит контролировать доходы и расходы государственных служащих, отмечается в пресс-релизе.

Токаев был проинформирован, что в рамках реализации концепции в борьбу с коррупцией будут "вовлечены все государственные органы".

"В каждом ведомстве будут закреплены лица, ответственные за полноту принимаемых мер по противодействию коррупции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент поддержал предлагаемые подходы по реализации концепции и поручил усилить координирующую роль Агентства в этом направлении. Эту работу глава государства взял на особый контроль, отметили в пресс-службе.

По итогам встречи Токаев поручил продолжить системную работу по устранению предпосылок коррупции, вскрытию преступных схем и привлечению к ответственности коррупционеров.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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