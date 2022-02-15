Западные партнеры в кратчайшие сроки приняли решения о поддержке экономики Украины почти на $2 млрд - Кулеба

За последние сутки партнеры Украины приняли решения о поддержке экономики страны почти на $2 млрд и это сигнализирует инвесторам и рынкам, что Украина экономически стабильна, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Очень позитивным сигналом для экономической и финансовой устойчивости Украины является решение ряда партнеров о выделении дополнительной масштабной помощи для экономики Украины. Буквально за последние сутки приняты решения на почти $2 млрд", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге во вторник.

По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении 150 млн евро. После переговоров Зеленского и канадского премьер-министра Джастина Трюдо в минувшие выходные Канада решила предоставить Украине дополнительные $400 млн. "Соединенные Штаты сегодня ночью объявили о выделении макрофинансовой поддержки в размере $1 млрд", - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит решения партнеров, которые помогают укреплять экономическую устойчивость Украины, гарантировать стабильность национальной валюты и благополучие украинцев на фоне давления в сфере безопасности со стороны России.