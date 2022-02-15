Боррель напомнил о готовности ЕС к диалогу с Россий по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник напомнил о том, что в Евросоюзе готовы обсудить с Россией вопросы в сфере безопасности, вызывающие у нее обеспокоенность.
"Мы готовы рассмотреть и обсудить вопросы по безопасности, вызывающие у них (России - ИФ) обеспокоенность. Безусловно, у России есть эти обеспокоенности в области безопасности, мы должны принять это. У всех есть обеспокоенности по безопасности. Но для того, чтобы справится с тревогами всех, единственный путь - сесть за стол и обсудить их", - заявил Боррель в эфире BBC Radio 4 во вторник.
На вопрос о том, какие именно санкции ЕС применит в случае российского вторжения на Украину, Боррель заявил, что меры "повлияют на Россию во всех отношениях" - на ее финансовый и экономический сектора. Он выразил уверенность, что "газопровод "Северный поток 2" не будет функционировать в случае войны России и Украины".
Глава дипломатии ЕС также отметил, что, несмотря на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что вторжение на Украину "очень вероятно", это еще не значит, что оно обязательно произойдет.
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