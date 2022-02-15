Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9243 RUR   0.0223 GBR   2.3015 TRY   0.1251

Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 95.46 +2.36 Brent 96.48 +2.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.02.2022 16:28

Боррель напомнил о готовности ЕС к диалогу с Россий по безопасности

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник напомнил о том, что в Евросоюзе готовы обсудить с Россией вопросы в сфере безопасности, вызывающие у нее обеспокоенность.

"Мы готовы рассмотреть и обсудить вопросы по безопасности, вызывающие у них (России - ИФ) обеспокоенность. Безусловно, у России есть эти обеспокоенности в области безопасности, мы должны принять это. У всех есть обеспокоенности по безопасности. Но для того, чтобы справится с тревогами всех, единственный путь - сесть за стол и обсудить их", - заявил Боррель в эфире BBC Radio 4 во вторник.

На вопрос о том, какие именно санкции ЕС применит в случае российского вторжения на Украину, Боррель заявил, что меры "повлияют на Россию во всех отношениях" - на ее финансовый и экономический сектора. Он выразил уверенность, что "газопровод "Северный поток 2" не будет функционировать в случае войны России и Украины".

Глава дипломатии ЕС также отметил, что, несмотря на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что вторжение на Украину "очень вероятно", это еще не значит, что оно обязательно произойдет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]