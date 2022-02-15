Джокович выступает против принуждения к вакцинации от COVID-19

Прославленный сербский теннисист Новак Джокович во вторник заявил, что не выступает в целом против вакцинации, но считает, что у каждого должна быть свобода выбора в этом вопросе.
"Я никогда не был против вакцинации", - сказал Джокович в эфире BBC, отметив, что в детском возрасте проходил различные вакцинации.
"Но я всегда поддерживал свободу выбора в вопросе о том, какие вещества ты вводишь в свое тело", - отметил он.
На вопрос журналиста о том, готов ли он отказаться от участия в дальнейших соревнованиях, например на "Уимблдоне" или Открытом чемпионате Франции по теннису, из-за своей позиции относительно вакцинации от коронавируса, Джокович сказал: "Да, эту цену я готов заплатить".
"Принципы решений, которые я принимаю относительно своего тела, намного важнее для меня, чем любой титул или что-либо еще", - подчеркнул спортсмен.
В январе Джокович был вынужден отказаться от участия в турнире Australian Open и покинуть Австралию из-за аннулирования Федеральным судом страны его визы, поскольку у него не было необходимой вакцины от COVID-19. Сам Джокович утверждал, что недавно переболел коронавирусом.
Дело Джоковича вызвало широкий резонанс по всему миру, учитывая его достижения в теннисе и то, что он давно выступает против принудительной вакцинации от COVID-19.
Джокович является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, Australian Open спортсмен выиграл девять раз.
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