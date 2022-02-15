Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9243 RUR   0.0223 GBR   2.3015 TRY   0.1251

Цена на нефть

14.02 $/bbl +/- WTI 95.46 +2.36 Brent 96.48 +2.04

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 15.02.2022 15:15

Таможня Узбекистана пресекла транзит в РФ более 200 кг героина

Сотрудники таможни Узбекистана на приграничном с Таджикистаном посту "Ойбек" задержали грузовой автомобиль, в тайнике которого были обнаружено почти 230 кг героина.

"На приграничном посту "Ойбек" задержан грузовой автомобиль, направлявшийся транзитом в Россию с хлопковым волокном общим весом 21,5 т. При прохождении транспортом таможенного сканера обнаружен тайник в одном из отсеков кабины, в котором оказалось около 230 килограммов наркотиков", - сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.

По ее данным, в тайнике, оборудованном в передней части трейлера обнаружены 232 упаковки наркотиков, каждая из которых весила примерно 1 кг. Наркотики были помещены в упаковки из-под сока, обработанные жиром, чтобы сбить резкий специфический запах.

Лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином, его чистый вес составил 229,7 кг. Как отмечается в сообщении, средняя цена такого количества наркотиков в Европе составляет в среднем от $12 до $14 млн.

В настоящее время по выявленному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В пресс-службе ГТК отметили, что в 2021 году таможня и другие правоохранительные органы изъяли более 531 кг наркотиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]