Таможня Узбекистана пресекла транзит в РФ более 200 кг героина

Сотрудники таможни Узбекистана на приграничном с Таджикистаном посту "Ойбек" задержали грузовой автомобиль, в тайнике которого были обнаружено почти 230 кг героина.
"На приграничном посту "Ойбек" задержан грузовой автомобиль, направлявшийся транзитом в Россию с хлопковым волокном общим весом 21,5 т. При прохождении транспортом таможенного сканера обнаружен тайник в одном из отсеков кабины, в котором оказалось около 230 килограммов наркотиков", - сообщила во вторник пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана.
По ее данным, в тайнике, оборудованном в передней части трейлера обнаружены 232 упаковки наркотиков, каждая из которых весила примерно 1 кг. Наркотики были помещены в упаковки из-под сока, обработанные жиром, чтобы сбить резкий специфический запах.
Лабораторная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином, его чистый вес составил 229,7 кг. Как отмечается в сообщении, средняя цена такого количества наркотиков в Европе составляет в среднем от $12 до $14 млн.
В настоящее время по выявленному факту таможенными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В пресс-службе ГТК отметили, что в 2021 году таможня и другие правоохранительные органы изъяли более 531 кг наркотиков.
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