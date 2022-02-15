Нефть падает на снижении напряженности вокруг Украины

Цены на нефть эталонных марок резко снижаются во вторник после скачка накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта вокруг Украины.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:18 подешевели на $2,67 (2,77%) - до $93,81 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,91 (3,05%) - до $92,55 за баррель.
В понедельник обе марки подорожали более чем на 2%.
Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Ранее США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и утверждали, что Россия готовится напасть на Украину.
Россия является одним из крупнейших производителей нефти в мире, добыча в стране составляет порядка 11,2 млн баррелей в сутки, напоминает Trading Economics. Потенциальные перебои поставок нефти из РФ могут поднять цены на это топливо до $100 за баррель и выше, предупреждают аналитики.
Тем временем страны ОПЕК+ по-прежнему не могут увеличить свою добычу до согласованных уровней. На прошлой неделе эксперты Международного энергетического агентства оценили недопоставку нефти на глобальный рынок со стороны расширенного альянса в 900 тыс. баррелей в сутки.
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