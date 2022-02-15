Совбез ООН обсудит в среду перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Всемирной организации

Сотрудничество между ОДКБ и ООН по линии миротворчества будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций, которое состоится 16 февраля, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В ходе мероприятия планируется обсудить пути развития сотрудничества между двумя организациями с учётом весомой роли ОДКБ в обеспечении безопасности на евразийском пространстве. Имеется в виду сделать акцент на противодействии террористическим и наркоугрозам, в том числе исходящим с территории Афганистана, а также перспективах подключения ОДКБ к миротворческой деятельности всемирной организации", - сообщил Зайнетдинов журналистам во вторник.
По его словам, в заседании, которое пройдёт в формате видеоконференции под председательством РФ, примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Тема заседания: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности", отметил Зайнетдинов.
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