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Дальнее зарубежье 15.02.2022 18:35

Совбез ООН обсудит в среду перспективы подключения ОДКБ к миротворческой деятельности Всемирной организации

Сотрудничество между ОДКБ и ООН по линии миротворчества будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности (СБ) Организации Объединённых Наций, которое состоится 16 февраля, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе мероприятия планируется обсудить пути развития сотрудничества между двумя организациями с учётом весомой роли ОДКБ в обеспечении безопасности на евразийском пространстве. Имеется в виду сделать акцент на противодействии террористическим и наркоугрозам, в том числе исходящим с территории Афганистана, а также перспективах подключения ОДКБ к миротворческой деятельности всемирной организации", - сообщил Зайнетдинов журналистам во вторник.

По его словам, в заседании, которое пройдёт в формате видеоконференции под председательством РФ, примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Тема заседания: "Сотрудничество между ООН и региональными и субрегиональными организациями в поддержку международного мира и безопасности: Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Договора о коллективной безопасности", отметил Зайнетдинов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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