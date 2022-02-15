Глава Минобороны Белоруссии о совместных с Россией учениях: мы никому не угрожаем, а просто тренируем войска

Белоруссия и Россия, проводя совместные учения "Союзная решимость-2022", никому не угрожают, а просто тренируют свои войска, заявил журналистам министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Учения проходят открыто. Накануне учений проведены два брифинга: для СМИ, аккредитованных военных атташе. Предоставлена возможность военным атташе наблюдать за ведением розыгрышей на различных участках действий. Мы ни в коем случае не угрожаем нашей соседней стране, а просто тренируем свои войска и смотрим, как можем обеспечить свою безопасность", - сказал министр, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, Россия и Белоруссия проводят проверку сил реагирования Союзного государства. На первом этапе - по 9 февраля - прошла передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - проводится совместное учение "Союзная решимость-2022".

В учениях принимают участие ряд частей Вооруженных сил Белоруссии, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. В Белоруссию из России, в частности, передислоцированы системы ПВО большой дальности С-400 "Триумф", комплексы ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.

В Белоруссии в учениях задействованы четыре полигона ("Обуз-Лесновский", "Осиповичский", "Брестский", "Гожский"), ряд участков местности, а также четыре аэродрома (в Барановичах, Лунинце, Лиде и Мачулищах).

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск вблизи украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В белорусском Генштабе ранее заявили, что по окончании учений российские военные покинут Белоруссию.