Зеленский поговорил с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида по телефону обсудили ситуацию в регионе, мирное урегулирование дипломатическим путем и инфраструктурные проекты.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за жесткую поддержку", - написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил Япония выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вкруг Украины, но может применить санкции против России в случае эскалации ситуации. Дипломат добавил, что в такой ситуации японское правительство будет действовать "в координации с G7 и международным сообществом".