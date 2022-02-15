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СНГ 15.02.2022 15:37

Зеленский поговорил с премьером Японии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кисида по телефону обсудили ситуацию в регионе, мирное урегулирование дипломатическим путем и инфраструктурные проекты.

"Провел первый телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисида. Говорили о текущей ситуации в регионе, вызовах безопасности, консолидации международных усилий, мирном урегулировании дипломатическим путем, инфраструктурных проектах. Благодарен Японии за жесткую поддержку", - написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил Япония выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вкруг Украины, но может применить санкции против России в случае эскалации ситуации. Дипломат добавил, что в такой ситуации японское правительство будет действовать "в координации с G7 и международным сообществом".

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