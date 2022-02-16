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Дальнее зарубежье 16.02.2022 01:18

Бывшие сотрудники IBM обвиняют компанию в эйджизме

Бывшие сотрудники американской International Business Machines Corp. (IBM) подали на компанию иск в суд, в котором обвиняют ее в эйджизме.

Обвинители в качестве доказательств привели внутреннюю переписку топ-менеджмента, в котором руководители называют возрастных сотрудников "динозавриками, которым пора вымереть", следует из иска.

Адвокат бывших сотрудников IBM утверждает также, что руководители знали об "общекорпоративном плане вытеснения возрастных сотрудников с целью освобождения места для молодого поколения".

В одном из приведенных писем бывший топ-менеджер IBM, чье имя не приводится в иске, отметил, что возрастные сотрудники, не воспринимающие цифровой ландшафт, представляют угрозу для компании.

IBM признала подлинность приведенных писем, но утверждает, что они не являются доказательством реального отношения компании к своим сотрудникам.

"Как ясно показывают данные, приведенные заявления не отражают реальные практики и политику IBM. В период с 2010 по 2020 года 37% всех принятых на работу сотрудников в США были старше 40 лет. В этот же период мы приняли более 10 тыс. работников старше 50 лет", - заявил представитель IBM в комментарии для MarketWatch.

IBM не впервые сталкивается с обвинениями в дискриминации по возрастному признаку. Похожий иск был подан в суд четыре года назад. С того момента компания уволила более 20 тыс. сотрудников старше 40 лет, что представляет около 60% от общего количества сокращений рабочих мест в IBM, согласно данным ProPublica.

Котировки акций IBM растут на 1% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник.

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