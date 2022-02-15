В Азербайджане контроль за институтом опекунства возложен на Минтруд

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о передаче Министерству труда и социальной защиты населения полномочий надзора над детскими домами и детьми, лишенными родительской опеки.

Согласно указу, с 1 ноября 2022 года полномочия по проведению государственной политики, регулирования и госконтроля в отношении приемных семей, а также семей (лиц), желающих стать приемной семьей (приемным родителем), а также ведению в электронной форме единого учета детей, переданных в приемные семьи, помещению детей, лишенных родительской опеки, в детские дома, а также принятие решений по их выписке из данных домов, принятию мер по возвращению детей из детских домов в семьи или приемные семьи с применением механизмов социальной поддержки, принятию мер по предотвращению попадания детей в вышеупомянутые учреждения, а также разработке планов индивидуального развития в связи с воспитанниками детдомов возложены на Минтруд и соцзащиты населения.

Согласно документу, Кабмину поручено в семимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения в связи с совершенствованием нормативно-правовой базы по развитию и популяризации института приемной семьи, а также другие вопросы.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено до 1 ноября 2022 года усовершенствовать подсистему Централизованной электронной информационной системы министерства «Дети, лишенные родительской опеки и усыновление».

Э.Шафиев