Столтенберг считает сигналы РФ о готовности к переговорам поводом для осторожного оптимизма

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами со стороны России о готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины.
"Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции.
Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет.
"Пока мы не видели никаких свидетельств деэскалации на местах", - отметил он.
"Мы продолжим следить за ситуацией на местах", - добавил Столтенберг.
По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе. "Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию", - добавил он.
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