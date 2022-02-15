В НАТО готовы к диалогу с Россией, но не поступятся принципами - Столтенберг

НАТО готова к сотрудничеству и диалогу с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО, но не собирается приносить в жертву свои основные принципы, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник.

"В то же время, союзники по НАТО остаются готовыми сотрудничать с Россией. 26 января я пригласил Россию на серию встреч в рамках совета Россия-НАТО. Мы отправили конкретные предложения по основной повестке, чтобы выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у России, поделиться вопросами, которыми встревожены мы, и найти точки соприкосновения", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции.

Генсек в очередной раз отметил, что альянс готов обсудить отношения с Россией, безопасность в Европе, включая ситуацию на Украине, уменьшение рисков, прозрачность и контроль вооружений. Тем не менее, он напомнил, что в НАТО не пойдут на компромиссы по ключевым принципам, таким как право каждый нации на выбор своего пути.

"Не будет членов НАТО первого и второго класса. Мы все - союзники по НАТО", - добавил он.