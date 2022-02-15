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СНГ 15.02.2022 16:45

НАТО хочет увидеть отвод существенной части сил РФ и тяжелой военной техники от границы с Украиной - Столтенберг

России в рамках деэскалаци в районе границы с Украиной нужно отвести существенную часть не только военных, но и тяжелой военной техники, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, что именно он будет считать деэскалацией.

Столтенберг пояснил, что, по мнению НАТО, сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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