НАТО хочет увидеть отвод существенной части сил РФ и тяжелой военной техники от границы с Украиной - Столтенберг

России в рамках деэскалаци в районе границы с Украиной нужно отвести существенную часть не только военных, но и тяжелой военной техники, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, что именно он будет считать деэскалацией.

Столтенберг пояснил, что, по мнению НАТО, сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.