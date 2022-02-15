НАТО хочет увидеть отвод существенной части сил РФ и тяжелой военной техники от границы с Украиной - Столтенберг

России в рамках деэскалаци в районе границы с Украиной нужно отвести существенную часть не только военных, но и тяжелой военной техники, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Нам нужно увидеть существенный отвод сил, а также - тяжелой военной техники", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, что именно он будет считать деэскалацией.
Столтенберг пояснил, что, по мнению НАТО, сохранение близ Украины тяжелой военной техники может позволить РФ в случае необходимости, быстро вернуть войска к границе.
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